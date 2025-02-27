Компании получили 500 млн рублей по программе трудовой мобильности

Из тех сотрудников, которые переехали в новый регион по программе трудовой мобильности, продолжают работать около 98%.

В 2024 году работодатели получили от государства субсидии на 500 млн рублей по программе повышения трудовой мобильности.

Это помогло привлечь свыше 700 сотрудников и возместить им затраты на переезд и обустройство в новом регионе, сказано на сайте Роструда.

Список регионов-участников программы кабмин обновляет каждый год. В 2025 году в программу попали 22 субъекта РФ.

По программе трудовой мобильности компании могут получить поддержку от государства на компенсацию расходов на переезд нового сотрудника, оплату его жилья и обучения. Максимальный размер субсидии — 1 млн рублей на одно работника для Дальнего Востока. Для остальных регионов — 225 тыс. рублей.