Компании получили 500 млн рублей по программе трудовой мобильности

В 2024 году работодатели получили от государства субсидии на 500 млн рублей по программе повышения трудовой мобильности.
Это помогло привлечь свыше 700 сотрудников и возместить им затраты на переезд и обустройство в новом регионе, сказано на сайте Роструда.
Список регионов-участников программы кабмин обновляет каждый год. В 2025 году в программу попали 22 субъекта РФ.
По программе трудовой мобильности компании могут получить поддержку от государства на компенсацию расходов на переезд нового сотрудника, оплату его жилья и обучения. Максимальный размер субсидии — 1 млн рублей на одно работника для Дальнего Востока. Для остальных регионов — 225 тыс. рублей.
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