Если не явиться на заседание комиссии по теневой занятости, будет выездная проверка

Минтруд предложил расширить список оснований, по которым могут назначить выездную проверку компаний. В частности, за неявку на заседание комиссии по теневой занятости.
Если в межведомственную комиссию поступит информация о признаках теневой занятости, а представитель компании не пришел на заседание два и более раз в течение полугода, то контрольные органы смогут провести выездную проверку. Об этом пишет РБК.
«Работодателей, в отношении которых выявлены признаки нелегальной занятости, заслушивают на заседании комиссии. Конечно, реальные рычаги понуждения сейчас отсутствуют — если нарушитель не является на комиссию и уклоняется от исполнения решений», — объяснил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов.
К признакам теневой занятости относятся: сотрудничество без трудового договора или заключение с работниками договоров гражданско-правового характера, которые маскируют трудовые отношения.
«В случае расширения индикаторов риска информация, выявленная межведомственными комиссиями, может быть направлена на рассмотрение в Роструд для принятия мер уже в рамках осуществления трудового надзора. Инспекция после проведения оценки полученной информации будет вправе по согласованию с прокуратурой провести проверку», — сказали в министерстве.
Сейчас действует мораторий на выездные проверки, их могут назначать только при срабатывании определенных индикаторов риска, которые говорят о высокой вероятности нарушения.
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