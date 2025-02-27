Если не явиться на заседание комиссии по теневой занятости, будет выездная проверка

Работодатель, который два раза за полгода отказывается прийти на заседание комиссии по теневой занятости, рискует попасть на выездную проверку.

Минтруд предложил расширить список оснований, по которым могут назначить выездную проверку компаний. В частности, за неявку на заседание комиссии по теневой занятости.

Если в межведомственную комиссию поступит информация о признаках теневой занятости, а представитель компании не пришел на заседание два и более раз в течение полугода, то контрольные органы смогут провести выездную проверку. Об этом пишет РБК.

«Работодателей, в отношении которых выявлены признаки нелегальной занятости, заслушивают на заседании комиссии. Конечно, реальные рычаги понуждения сейчас отсутствуют — если нарушитель не является на комиссию и уклоняется от исполнения решений», — объяснил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов.

К признакам теневой занятости относятся: сотрудничество без трудового договора или заключение с работниками договоров гражданско-правового характера, которые маскируют трудовые отношения.

«В случае расширения индикаторов риска информация, выявленная межведомственными комиссиями, может быть направлена на рассмотрение в Роструд для принятия мер уже в рамках осуществления трудового надзора. Инспекция после проведения оценки полученной информации будет вправе по согласованию с прокуратурой провести проверку», — сказали в министерстве.

Сейчас действует мораторий на выездные проверки, их могут назначать только при срабатывании определенных индикаторов риска, которые говорят о высокой вероятности нарушения.