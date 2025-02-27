Кабмин согласился увеличить лимит сверхурочного труда, но профсоюзы против

Чтобы преодолеть дефицит кадров и сократить переток рабочей силы в самозанятость, власти могут в два раза увеличить лимит переработок — до 240 часов в год.

Правительство поддержало идею Минэкономразвития и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) об увеличении длительности переработок со 120 до 240 часов в год (см. новость). Смягчить такое ограничение решили из-за дефицита кадров.

«Сейчас у нас главная проблема — согласовать эти инициативы с администрацией Президента, с ГПУ (Государственно-правовое управление Президента). Они боятся, что будет какая-то чрезмерная эксплуатация трудящихся», — сказал глава РСПП Александр Шохин.

Также он отметил, что большое число самозанятых — это люди, которые занимаются подработкой из-за того, что не могут больше зарабатывать на своем рабочем месте в силу ограничений по переработкам. Шохин считает, что увеличение лимита позволит сотрудникам получать больше денег на основном месте работе.

Сейчас в ст. 99 ТК сказано, что сверхурочная работа не должна превышать четыре часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Поправки Минэкономики раскритиковали в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Увеличение пределов регулярной сверхурочной работы не самый лучший способ решения проблемы дефицита кадров. Если у вас вместо тройки лошадей имеется одна, но вы пытаетесь ее нагружать за троих, велика вероятность, что последняя лошадь или сбежит, или сдохнет», — сказала зампред ФНПР Нина Кузьмина.

Профсоюзы также считают, что со стороны работодателей начнутся злоупотребления, особенно в регионах, где рынок труда монополизирован. Сейчас у 48% работодателей не предусмотрена компенсация за переработки.