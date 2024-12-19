Минэкономразвития предложило оплачивать переработки свыше 120 часов по двойному тарифу

Чтобы повысить гибкость на рынке труда, Минэк увеличит лимит сверхурочной работы, а также разрешит вызывать работников вредных производств из отпуска.

Сейчас сверхурочная работа сотрудника не должна превышать 4 часа в течение двух дней подряд, а в год можно перерабатывать не больше 120 часов. Минэкономразвития собирается изменить этот лимит до 240 часов в год и до четырех часов в день.

Работодатели будут оплачивать сверхурочную работу больше 120 часов в двойном размере за каждый час переработки. Пока что фирмы за дополнительные два часа работы платят не менее чем в 1,5 размере от зарплаты, а следующие часы оплачивают в двойном размере. Об этом пишет РБК.

Согласно ТК, работодатель не может отозвать из непрерывного отпуска подростков до 18 лет, беременных и работников, которые связаны со вредными и опасными условиями труда. В министерстве полагают, что для последних этот запрет нужно снять, если сотрудник согласен выйти из отпуска. В таком случае его труд на вредном производстве оплатят в двойном размере.

Кроме того, компании смогут заключать срочные трудовые договоры не с 35 сотрудниками, а с 70. Это позволит эффективнее выполнять сезонные работы.