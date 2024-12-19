Трудовые отношения

Минэкономразвития предложило оплачивать переработки свыше 120 часов по двойному тарифу

Чтобы повысить гибкость на рынке труда, Минэк увеличит лимит сверхурочной работы, а также разрешит вызывать работников вредных производств из отпуска.

Сейчас сверхурочная работа сотрудника не должна превышать 4 часа в течение двух дней подряд, а в год можно перерабатывать не больше 120 часов. Минэкономразвития собирается изменить этот лимит до 240 часов в год и до четырех часов в день.

Работодатели будут оплачивать сверхурочную работу больше 120 часов в двойном размере за каждый час переработки. Пока что фирмы за дополнительные два часа работы платят не менее чем в 1,5 размере от зарплаты, а следующие часы оплачивают в двойном размере. Об этом пишет РБК.

Согласно ТК, работодатель не может отозвать из непрерывного отпуска подростков до 18 лет, беременных и работников, которые связаны со вредными и опасными условиями труда. В министерстве полагают, что для последних этот запрет нужно снять, если сотрудник согласен выйти из отпуска. В таком случае его труд на вредном производстве оплатят в двойном размере.

Кроме того, компании смогут заключать срочные трудовые договоры не с 35 сотрудниками, а с 70. Это позволит эффективнее выполнять сезонные работы.

Ольга Ульянова
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Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года

В этой статье вы познакомитесь с ключевыми изменениями в налогообложении нерезидентов, которые начнут действовать с 2025 года. Кроме того, если вы прочитаете материал до конца узнаете две интересные истории из практики, которые наглядно демонстрируют, как можно сэкономить миллионы рублей благодаря оптимизации налогообложения.

Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года
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Комментарии

1
  • Marina2022

    Гибкость чего, простите, хотят повысить? И все на благо народа.