С 2024 года срок владения для НДФЛ при перепланировке квартир считают по-новому

В общем случае срок владения жильем для целей НДФЛ идет от даты госрегистрации права собственности на него. Но в прошлом году задним числом внесли поправки в НК по сроку владения квартирами после глобальной перепланировки (разделении, объединении).

Об этом сообщает Минфин в письме от 19.12.2024 № 03-04-05/128199.

Речь идет о таких случаях: раздел, объединение, перепланировка или реконструкция, выдел доли из жилого помещения.

При разделении — в срок владения новыми жилыми помещениями включается срок нахождения в собственности исходного жилого помещения.

При объединении — срок нахождения нового жилого помещения в собственности идет с даты приобретения в собственность последнего из объединенных жилых помещений (или оплаты полной стоимости по договору долевого участия).

Эта норма действует при продаже жилья с 01.01.2024.

Если объединенная или разделенная квартира продана в 2023 году, срок владения считают по-старому – от даты госрегистрации в Росреестре.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь + таблица для разных ситуаций.