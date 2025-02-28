Управляющие компании просят освободить их от НДС. Но Минфин против

После введения НДС на УСН многие управляющие компании столкнулись с проблемой: начислить НДС сверх тарифа без собрания жильцов нельзя, а выделять его из тарифа – не выгодно. А не отменить ли вообще НДС для управляющих компаний в принципе? Такое предложение поступило в Минфин.

Но ведомство в письме от 09.01.2025 № 03-07-11/142 отвергло такую инициативу.

НДС облагаются работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемые собственными силами управляющих организаций.

Минфин привел такие аргументы против НДС-льготы для УК: Если эти услуги освободить от НДС, у УК не будет права на вычет по НДС, и это приведет к отвлечению оборотных средств.

Если дать льготу для УК, ее начнут просить другие организации, которые выполняют такие работы, а это приведет к выпадающим доходам бюджета.

В итоге предложение о распространении льготного режима налогообложения НДС на всю деятельность управляющих организаций не поддерживается, заявляет Минфин.

Ранее мы писали, что коммунальщики-упрощенцы не понимают, за счет чего платить НДС в 2025 году, если в тариф его не закладывали.