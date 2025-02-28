НДС

Управляющие компании просят освободить их от НДС. Но Минфин против

После введения НДС на УСН многие управляющие компании столкнулись с проблемой: начислить НДС сверх тарифа без собрания жильцов нельзя, а выделять его из тарифа – не выгодно. А не отменить ли вообще НДС для управляющих компаний в принципе? Такое предложение поступило в Минфин.

Но ведомство в письме от 09.01.2025 № 03-07-11/142 отвергло такую инициативу.

НДС облагаются работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемые собственными силами управляющих организаций.

Минфин привел такие аргументы против НДС-льготы для УК:

  • Если эти услуги освободить от НДС, у УК не будет права на вычет по НДС, и это приведет к отвлечению оборотных средств.

  • Если дать льготу для УК, ее начнут просить другие организации, которые выполняют такие работы, а это приведет к выпадающим доходам бюджета.

В итоге предложение о распространении льготного режима налогообложения НДС на всю деятельность управляющих организаций не поддерживается, заявляет Минфин.

Ранее мы писали, что коммунальщики-упрощенцы не понимают, за счет чего платить НДС в 2025 году, если в тариф его не закладывали.

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Ольга Ульянова
Оптимизация налогообложения

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Как налоговый консультант, я помогаю клиентам в вопросах налогообложения и оптимизации, включая разнообразные сделки с недвижимостью. Эти темы всегда были мне интересны. Для успешного решения вопросов, связанных с основными средствами и имуществом, важно внимательно вникать в малейшие детали и тонкости законодательства, чем я как раз обожаю заниматься. 

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Комментарии

3
  • бух2007
    Бухгалтер

    Если эти услуги освободить от НДС, у УК не будет права на вычет по НДС, и это приведет к отвлечению оборотных средств.

    Какая забота. Если вы не будете начислять 500 тыс НДС, у вас не будет права на вычет размером в 50 тыс. и от этого вы очень пострадаете. Чтобы вы не страдали, платить 500 тыс )