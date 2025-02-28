Управляющие компании просят освободить их от НДС. Но Минфин против

Но ведомство в письме от 09.01.2025 № 03-07-11/142 отвергло такую инициативу.
НДС облагаются работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемые собственными силами управляющих организаций.
Минфин привел такие аргументы против НДС-льготы для УК:
Если эти услуги освободить от НДС, у УК не будет права на вычет по НДС, и это приведет к отвлечению оборотных средств.
Если дать льготу для УК, ее начнут просить другие организации, которые выполняют такие работы, а это приведет к выпадающим доходам бюджета.
В итоге предложение о распространении льготного режима налогообложения НДС на всю деятельность управляющих организаций не поддерживается, заявляет Минфин.
Ранее мы писали, что коммунальщики-упрощенцы не понимают, за счет чего платить НДС в 2025 году, если в тариф его не закладывали.
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Комментарии3
Могли бы проще написать, без реверансов - хрен вам, а не отмена!
Какая забота. Если вы не будете начислять 500 тыс НДС, у вас не будет права на вычет размером в 50 тыс. и от этого вы очень пострадаете. Чтобы вы не страдали, платить 500 тыс )
Минфин отвечает всем как под копирку. Даже не интересно.