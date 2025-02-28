Мигранты смогут работать по патенту в соседних регионах

Минфин подготовил поправки в федеральный закон № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан». Согласно изменениям, мигрантам разрешат работать по одному патенту в двух регионах, которые граничат между собой. Такая возможность будет действовать в Москве и в Московской области, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области.
Работодатели, которые ведут деятельность в одном регионе, смогут принимать на работу иностранцев, получивших патент на территории второго. Об этом пишет РБК.
Сейчас мигранты, которым нужно работать сразу в нескольких регионах, вообще не оформляют патент вместо того, чтобы иметь два документа. По мнению Минфина, это приводит к росту нелегальной трудовой миграции и теневой экономики.
Сначала власти хотят проверить, как будет работать новая система в столицах.
«При выборе регионов учитывались неразрывные экономические связи и общий рынок труда данных субъектов. Принятие законопроекта позволит снизить издержки бизнеса, а также повысить мобильность трудовых ресурсов», — сказали в пресс-службе Минфина.
Если проект одобрят, изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
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