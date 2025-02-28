Миграционный учет

Мигранты смогут работать по патенту в соседних регионах

Чтобы не оформлять два патента, иностранцы смогут работать по одному документу в регионах с общей границей: в Москве и в Московской области, а также в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области.

Минфин подготовил поправки в федеральный закон № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан». Согласно изменениям, мигрантам разрешат работать по одному патенту в двух регионах, которые граничат между собой. Такая возможность будет действовать в Москве и в Московской области, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области.

Работодатели, которые ведут деятельность в одном регионе, смогут принимать на работу иностранцев, получивших патент на территории второго. Об этом пишет РБК.

Сейчас мигранты, которым нужно работать сразу в нескольких регионах, вообще не оформляют патент вместо того, чтобы иметь два документа. По мнению Минфина, это приводит к росту нелегальной трудовой миграции и теневой экономики.

Сначала власти хотят проверить, как будет работать новая система в столицах.

«При выборе регионов учитывались неразрывные экономические связи и общий рынок труда данных субъектов. Принятие законопроекта позволит снизить издержки бизнеса, а также повысить мобильность трудовых ресурсов», — сказали в пресс-службе Минфина.

Если проект одобрят, изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

🔥 Хотите получить самую последнюю информацию по всем налоговым изменениям от главных экспертов России по налогам и бухучету?

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии марта для бухгалтеров VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025». 13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры страны, которые на практических примерах расскажут и покажут, как работать в 2025 году.

Вы получите максимально актуальную информацию и ответы на все вопросы, билеты уже в продаже! Успейте выбрать места и забронировать билеты по самым выгодным ценам! Купить билет

Ольга Ульянова
Оптимизация налогообложения

Как заключить договор управления недвижимостью и не попасть на налоги? Ищем баланс между выгодами от оптимизации налогообложения и рисками

Как налоговый консультант, я помогаю клиентам в вопросах налогообложения и оптимизации, включая разнообразные сделки с недвижимостью. Эти темы всегда были мне интересны. Для успешного решения вопросов, связанных с основными средствами и имуществом, важно внимательно вникать в малейшие детали и тонкости законодательства, чем я как раз обожаю заниматься. 

Как заключить договор управления недвижимостью и не попасть на налоги? Ищем баланс между выгодами от оптимизации налогообложения и рисками
3

Начать дискуссию