Росстат по-новому мониторит задолженность по зарплате и скоро обновит данные

С 2025 года введена публикация ежемесячных данные о просроченной задолженности предприятий по всем видам экономической деятельности.

Росстат расширил перечень организаций, предоставляющих информацию о задолженности по заработной плате. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

С 01.02.2025 данные о просроченной задолженности предприятий будут публиковаться на сайте ведомства на конец отчетного месяца по всем видам экономической деятельности.

Ранее информация предоставлялась по состоянию на 1 число каждого месяца и собиралась по ограниченному кругу организаций. Данные за 2024 год будут обновлены с учетом изменений в ближайшее время.

Для более корректного анализа информации о просроченной задолженности Росстатом были внесены изменения в формы статистического наблюдения (№ 3-Ф), предоставляемые работодателями. Мы писали об этом ранее.