Суд отменил доначисление налогов по сделкам с контрагентами, перед которыми была задолженность

Многолетний налоговый спор между ООО «Волжский светотехнический завод луч» и ФНС завершился в пользу предприятия. Суды признали, что инспекция не доказала фиктивность сделок завода с 12 компаниями и ИП.

АС Поволжского округа постановлением от 31.01.2025 № Ф06-11203/2024 отказал ФНС в удовлетворении кассационной жалобы по делу № А55-11246/2024, подтвердив правомерность решений нижестоящих инстанций.

Конфликт возник после проверки МИ ФНС № 2 по Самарской области, которая в 2023 году обвинила предприятие в использовании фиктивных схем с сомнительными контрагентами, сняла расходы и НДС-вычеты и доначислила более 50 млн рублей налогов.

Один из аргументов налоговиков в пользу фиктивности — наличие у компании кредиторской задолженности перед этими контрагентами. То есть поступление услуг было, а оплаты за них не было. Подозрительно!

Суды первой и апелляционной инстанций, а затем и кассация, указали на отсутствие доказательств нереальности операций.

Как отметили судьи, завод предоставил полный пакет документов, подтверждающих поставку товаров и оказание услуг, включая договоры, акты и счета-фактуры.

Контрагенты предприятия были официально зарегистрированы, не числились в реестрах недобросовестных поставщиков и вели реальную деятельность.

«Отсутствие в договорах детальных условий поставки или минимальные налоги контрагентов не могут служить основанием для признания сделок фиктивными», — подчеркнул суд.

Также было отклонено утверждение ФНС о том, что кредиторская задолженность завода доказывает нереальность операций.