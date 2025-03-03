При возврате импортированного товара будет ставка НДС 0% как при экспорте

При ввозе товаров из стран ЕАЭС надо заплатить таможенный НДС. Но если товар оказался бракованным, после его возврата надо скорректировать декларацию и заявление о ввозе, убрав оттуда возвращенный товар. Для товара надлежащего качества это правило не работает.

Возврат российским покупателем ранее приобретенных товаров у компании из ЕАЭС надлежащего качества рассматривается как экспорт таких товаров, который облагается НДС по ставке 0%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.10.2024 № 03-07-13/1/104788.

При экспорте есть право на НДС-вычеты.

Данный порядок применения НДС согласован всеми государствами – членами ЕАЭС и действует во всех случаях, когда продавцу возвращаются товары надлежащего качества, право собственности на которые перешло от продавца к покупателю.