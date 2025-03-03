При возврате импортированного товара будет ставка НДС 0% как при экспорте

Возврат российским покупателем ранее приобретенных товаров у компании из ЕАЭС надлежащего качества рассматривается как экспорт таких товаров, который облагается НДС по ставке 0%.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.10.2024 № 03-07-13/1/104788.
При экспорте есть право на НДС-вычеты.
Данный порядок применения НДС согласован всеми государствами – членами ЕАЭС и действует во всех случаях, когда продавцу возвращаются товары надлежащего качества, право собственности на которые перешло от продавца к покупателю.
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