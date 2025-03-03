ФНС рассказала о новом способе получения кассового чека покупателем

«Мои чеки онлайн» — теперь официальный ресурс для электронных чеков. С марта 2025 года покупатели могут собирать все документы о покупках в этом сервисе, запрашивая отправку у продавцов.

Как мы уже писали ранее, с 01.03.2025 полноценно заработал проект, запущенный налоговиками в качестве пилотного еще в 2021 году. Теперь с помощью ресурса «Мои чеки онлайн» покупатели могут не только хранить чеки, но и применять их для оформления налоговых вычетов, анализа личных расходов, а также при возврате товаров или обращении в сервисные центры. Об этом сообщается на сайте ФНС.

Сервис «Мои чеки онлайн» официально включен в перечень разрешенных способов передачи кассовых чеков. Важным условием является обязательное согласие покупателя на использование этого сервиса — без него продавец не вправе направлять документы через платформу.

Доступ к нему возможен через мобильное приложение, которое можно загрузить в RuStore, AppGallery, Google Play и AppStore, или через сайт ФНС России.

О других официальных способах направления покупателю кассового чека в электронном виде можно прочитать в нашем материале.