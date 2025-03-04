Мастер-класс от эксперта: как заполнить декларацию по НДС в 1С

В учете НДС происходит очень много изменений как в законодательстве, так и в 1С. Помимо этого плательщики УСН в этом году впервые будут заполнять декларацию по НДС.
На мастер-классе «Заполняем декларацию по НДС за 1 квартал в 1С: Предприятие 8.3» мы разберем все этапы подготовки и сдачи декларации по НДС за 1 квартал, изучим основные ошибки и способы их предотвращения.
На тренинге разберем:
Настройку учета НДС в программе 1С.
Проверку полноты отражения первичных операций в программе.
Формирование отчета «Наличие счет-фактур».
Проверку взаиморасчетов с контрагентами на наличие отрицательного сальдо по счетам расчетов в ОСВ.
Помощник по учету НДС в 1С.
Отчет «Экспресс-проверка».
Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации по НДС.
Проверку правильности заполнения.
Выгрузку и отправку декларации.
Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».
Ждем вас на мастер-классе 20 марта в 11:00 мск!
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