Мастер-класс от эксперта: как заполнить декларацию по НДС в 1С

Пройдите мастер-класс с опытным аудитором и разберите все нюансы заполнения декларации, чтобы избежать претензий налоговиков и сдавать отчетность вовремя и без ошибок.

В учете НДС происходит очень много изменений как в законодательстве, так и в 1С. Помимо этого плательщики УСН в этом году впервые будут заполнять декларацию по НДС.

На мастер-классе «Заполняем декларацию по НДС за 1 квартал в 1С: Предприятие 8.3» мы разберем все этапы подготовки и сдачи декларации по НДС за 1 квартал, изучим основные ошибки и способы их предотвращения.

На тренинге разберем:

Настройку учета НДС в программе 1С.

Проверку полноты отражения первичных операций в программе.

Формирование отчета «Наличие счет-фактур».

Проверку взаиморасчетов с контрагентами на наличие отрицательного сальдо по счетам расчетов в ОСВ.

Помощник по учету НДС в 1С.

Отчет «Экспресс-проверка».

Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации по НДС.

Проверку правильности заполнения.

Выгрузку и отправку декларации.

Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».

Ждем вас на мастер-классе 20 марта в 11:00 мск!