Пока есть три способа уведомить военкомат о новом сотруднике

При приеме на работу сотрудника с военным билетом работодатель должен направить сведения в военный комиссариат заказным письмом или через курьера.

Работодатели обязаны уведомлять военкоматы о приеме сотрудников, подлежащих воинскому учету. Это требование актуально и для организаций, которые ранее не вели такой учет.

В настоящее время электронный реестр для взаимодействия с военкоматами не функционирует. Единственными доступными вариантами остаются:

отправка заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

передача документов нарочным — уполномоченным представителем организации или курьерской службой.

Сотрудник также может лично доставить сведения в военкомат, но ответственность за своевременную подачу все равно лежит на работодателе.

Срок подачи документов начинает исчисляться со дня, следующего за датой приема сотрудника на работу. Законодательство не устанавливает конкретного количества дней для отправки, однако задержки могут привести к штрафам, поэтому действовать рекомендуется оперативно.

Не нужно сообщать о сотрудниках, принятых ранее. Подача задним числом сведений за прошлые периоды повышает риск проверок и санкций.