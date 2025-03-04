Правительство вводит ежемесячные проверки работодателей-должников

С марта 2025 года работодатели-должники столкнутся с новым уровнем контроля. Межведомственные комиссии (МВК) получат право запрашивать финансовую отчетность и инициировать проверки при малейших подозрениях на задержки зарплат.

Согласно постановлению от 25.02.2025 № 219, с 1 марта регионы обязаны создать межведомственные комиссии, которые займутся предотвращением и устранением просроченной задолженности по заработной плате.

Комиссии должны включать представителей:

региональных органов власти;

территориальных структур федеральных ведомств (по согласованию);

профсоюзов и объединений работодателей;

государственных внебюджетных фондов (ПФР, СФР);

трехсторонних комиссий по трудовым спорам.

По приглашению председателя в заседаниях смогут участвовать прокуроры и следователи СКР — без включения в постоянный состав.

МВК получили право:

вызывать работодателей с подозрением на задолженности для объяснений;

запрашивать информацию у госорганов, фондов и компаний;

помогать организациям в финансовом оздоровлении — от поиска инвесторов до составления дорожных карт по погашению долгов;

информировать граждан через СМИ о правах на своевременную зарплату;

проводить сверки данных по организациям-должникам и передавать сведения в надзорные органы.

На заседании комиссии будут рассматривать не только обращения граждан и организаций, но и информацию от органов власти, а также факты из СМИ.

Регионам отведено 3 месяца (до 01.06.2025) на создание МВК.

Неисполнение решений комиссий грозит работодателям административными и уголовными мерами от надзорных органов.