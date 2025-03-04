Правительство вводит ежемесячные проверки работодателей-должников

Согласно постановлению от 25.02.2025 № 219, с 1 марта регионы обязаны создать межведомственные комиссии, которые займутся предотвращением и устранением просроченной задолженности по заработной плате.
Комиссии должны включать представителей:
региональных органов власти;
территориальных структур федеральных ведомств (по согласованию);
профсоюзов и объединений работодателей;
государственных внебюджетных фондов (ПФР, СФР);
трехсторонних комиссий по трудовым спорам.
По приглашению председателя в заседаниях смогут участвовать прокуроры и следователи СКР — без включения в постоянный состав.
МВК получили право:
вызывать работодателей с подозрением на задолженности для объяснений;
запрашивать информацию у госорганов, фондов и компаний;
помогать организациям в финансовом оздоровлении — от поиска инвесторов до составления дорожных карт по погашению долгов;
информировать граждан через СМИ о правах на своевременную зарплату;
проводить сверки данных по организациям-должникам и передавать сведения в надзорные органы.
На заседании комиссии будут рассматривать не только обращения граждан и организаций, но и информацию от органов власти, а также факты из СМИ.
Регионам отведено 3 месяца (до 01.06.2025) на создание МВК.
Неисполнение решений комиссий грозит работодателям административными и уголовными мерами от надзорных органов.
Комментарии1
Сколько же будет народу ничего не делать, а только получать зряплаты.
А ещё некоторые говорят, что в принципе не существует работ, когда ничего делать не надо!