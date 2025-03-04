Минцифры: прямой ущерб от действий киберпреступников составил 160 млрд рублей

Число киберпреступлений за год выросло на 34,8%. В основном злоумышленники занимались мошенничеством в сети и кражей денег.

Замминистр цифрового развития Иван Лебедев оценил прямой ущерб от киберпреступлений в России. Он составил около 160 млрд рублей.

«Объем наносимого ущерба: разные оценки, но, по нашей оценке, это не менее 160 млрд прямого ущерба, а, по отдельным оценкам, это примерно 250 млрд в год», — сказал Иван Лебедев.

В 2024 году стало на 34,8% больше преступлений, связанных со сферой IT, причем из них 70,2% приходится на действия кибермошенников. Показатель сравнивали с результатами 2023 года.

Недавно мы писали, что атаки хакеров стали мощнее и дольше. Средняя продолжительность DDoS-атаки выросла в шесть раз — до 10 часов. За год на одну компанию пришлось около 50 попыток взлома. Хакеры в 2024 году атаковали бизнес каждую неделю.