За продажу энергетиков детям оштрафуют на 500 тысяч рублей

В КоАП появится новая статья, по которой начнут штрафовать за нарушение правил продажи безалкогольных энергетических напитков.

Госдума в первом чтении приняла депутатский законопроект о штрафах за продажу энергетиков покупателям моложе 18 лет. Размер наказания достигает 500 тыс. рублей.

«Предлагаемые нововведения позволят как исключить обозначенные риски, устранив при этом имеющиеся пробелы законодательного регулирования, так и повысить эффективность контроля в сфере потребления БТН (безалкогольных тонизирующих напитков)», — сказано в пояснительной записке.

В КоАП добавят новую статью 14.16, которая предусматривает ответственность за нарушение правил розничной продажи БТН несовершеннолетним. Физлицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тыс., а компаниям — от 300 до 500 тыс.

Ранее мы сообщали, что с 1 марта 2025 года несовершеннолетним нельзя продавать энергетики.