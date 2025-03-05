Если питание включено в единую цену номера, оно — часть услуги проживания для целей НДС

Гостиницы на УСН, перешедшие на НДС в 2025 году, могут применять нулевую ставку к услугам питания, если они включены в единую стоимость номера и соответствуют требованиям классификации.

К услугам временного проживания в гостиницах применяется ставка НДС 0%, но в НК прямо не указано, распространяется ли эта льгота на сопутствующие услуги — такие как питание. Несмотря на то, что возможность выбора питания — обязательное требование для гостиниц категории «три звезды».

Коллизию Минфин разъяснил в письме от 10.01.2025 № 03-07-11/556.

Если гостиница на УСН не имеет основания на освобождение от НДС, она вправе применять ставку 0% к услугам проживания, включая сопутствующие услуги, входящие в единую цену номера. Критерием выступает соблюдение Правил предоставления гостиничных услуг в РФ. Если питание указано в разделах VII-VIII Приложения № 4 к Положению о классификации гостиниц, его стоимость включается в налоговую базу, облагаемую по ставке 0%.

Важные уточнения от Минфина: