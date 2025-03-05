Если питание включено в единую цену номера, оно — часть услуги проживания для целей НДС

К услугам временного проживания в гостиницах применяется ставка НДС 0%, но в НК прямо не указано, распространяется ли эта льгота на сопутствующие услуги — такие как питание. Несмотря на то, что возможность выбора питания — обязательное требование для гостиниц категории «три звезды».
Коллизию Минфин разъяснил в письме от 10.01.2025 № 03-07-11/556.
Если гостиница на УСН не имеет основания на освобождение от НДС, она вправе применять ставку 0% к услугам проживания, включая сопутствующие услуги, входящие в единую цену номера. Критерием выступает соблюдение Правил предоставления гостиничных услуг в РФ. Если питание указано в разделах VII-VIII Приложения № 4 к Положению о классификации гостиниц, его стоимость включается в налоговую базу, облагаемую по ставке 0%.
Важные уточнения от Минфина:
стоимость номера должна быть одинаковой для всех клиентов, кроме льготных категорий;
если гостиница оказывает услуги, подпадающие под разные ставки НДС, требуется вести раздельный учет;
организации на УСН, не имеющие права на освобождение от НДС, могут выбрать пониженные ставки (5% или 7%) для части операций, но это не отменяет применение 0% НДС к услугам проживания.
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