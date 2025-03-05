ТПП просит отложить повышенные штрафы из-за ошибок в системе «Платон»

Госдума собирается повысить штрафы за неоплату проезда большегрузов до 20 тысяч рублей. Однако бизнес просит отложить это, поскольку сейчас система «Платон» массово рассылает ошибочные штрафы.

Торгово-промышленная палата (ТПП) подняла вопрос о том, чтобы отложить введение повышенных штрафов для грузовиков. Сейчас в системе «Платон» происходят сбои, из-за которых перевозчикам автоматически приходят ошибочные штрафы.

Основная причина некорректной работы системы «Платон» — навигационный сбой, который вызван средствами радиоэлектронной борьбы. Это влияет на информацию о перемещениях водителей большегрузов. Например, они могут не проезжать по той дороге, на которую указывает система. Проезд в таком случае не будет оплачен, но штраф автоматически придет. Сейчас их массово обжалуют в Ространснадзоре.

В январе 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому штраф за неуплату проезда грузовиков по федеральным трассам вырастет с 5 до 20 тыс. рублей.

«Предлагаемое законопроектом увеличение размера штрафа по статье 12.21.3 КоАП может привести к еще более резкому росту обжалуемых решений о привлечении к административной ответственности, а порой и может повлечь прекращение деятельности значительной части перевозчиков», — сказал вице-президент палаты Вадим Чубаров.

ТПП предложила поправки к законопроекту, которые на 180 дней отложат срок вступления законопроекта в силу. Также это позволит перевозчикам адаптироваться к новым условиям.