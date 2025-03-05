Маркетплейсы не хотят платить за любое нарушение до 2 млн рублей

Электронные площадки просят изменить законопроект о платформенной экономике так, чтобы штрафы были соразмерны нарушениям.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила уменьшить размер штрафов для маркетплейсов, которые указаны в законопроекте «О платформенной экономике». Сейчас этот документ еще разрабатывают, в Госдуму проект не вносили.

Согласно текущей версии законопроекта, штрафы маркетплейсов будут несоразмерны деянию: за любое нарушение платформам грозит наказание от 500 тыс. до 2 млн рублей. Об этом пишут «Ведомости».

В Минэкономразвития рассказали, что получили предложение АКИТ, а в ходе общественного обсуждения законопроекта заинтересованные лица направили еще около 200 предложений. Проект будут дорабатывать при участии Федерального собрания.

Недавно мы писали, что в правительство поступил законопроект о платформенной экономике.