Разовые премии к 23 Февраля и 8 Марта – нужно ли потом включать в расчет среднего заработка?

С вопросом разбирался Роструд на своем сайте, отвечая на вопросы работодателей.

Специалисты ведомства пришли к выводу, что нет, не нужно.

Рассуждали они так: согласно постановлению Правительства от 24.12.2007 № 922, для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат.

То есть при расчете среднего заработка работодатель может учесть все начисленные в расчетном периоде премии, если они предусмотрены системой оплаты труда и закреплены в положении об оплате труда или положении о премировании.

Разовые выплаты, которые назвали премиями, к профессиональным праздникам, государственным праздникам, памятным (юбилейным) датам и т. д., то есть находящиеся вне системы оплаты труда работников, относятся к исключениям. Учитывать их при расчете среднего заработка оснований нет.

Кроме того, добавили в Роструде, поскольку указанные премии выплачиваются вне системы оплаты труда, их не нужно учитывать при сравнении заработной платы с МРОТ.