Упростят порядок перераспределения земельных участков для бизнеса

На днях Госдума приняла в первом чтении разработанный Росреестром законопроект, который упростит порядок перераспределения (то есть изменения границ) государственных и частных земельных участков. Это устранит недостатки, препятствующие рациональному использованию земель.

Законопроект разработан в рамках дорожной карты трансформации делового климата «Реинжиниринг правил промышленного строительства», утвержденной Правительством РФ, и предусматривает поправки в Земельный кодекс.

Росреестр пояснил, что поправки разработаны в интересах бизнес-сообщества, особенно владельцев небольших магазинов и промышленных предприятий, которым необходимо изменить границы своих земельных участков в случаях чересполосицы, вклинивания, изломанности границ и т. д.

«Сегодня, чтобы осуществить перераспределение, им приходится разрабатывать проект межевания, при этом минимальные затраты на него составляют порядка 450-500 тыс. руб. Законопроектом предлагается снять этот барьер и упростить для бизнеса порядок образования земельных участков путем перераспределения. Они, как и обычные граждане, смогут провести данную процедуру на основании схемы расположения земельного участка или участков на кадастровом плане территории. При этом площадь участков в результате перераспределения может увеличиваться не более чем на 1 тыс. кв.м.», — сказал замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Кроме того, законопроект позволит исключить злоупотребления, когда в обход торгов предприниматели проводят многократное перераспределение государственных и частных участков, чтобы увеличить площадь участка в частной собственности. Будет установлена однократная возможность перераспределения таких земель.