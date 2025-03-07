Законопроекты

Власти не могут договориться, какие товары ставить на «российскую полку»

Минэкономразвития критикует последнюю версию законопроекта «о российской полке» за формулировку основного понятия. Там считают, что отечественными товарами нельзя назвать только те, которые изготавливают в РФ, причем российские акционеры.

Два года власти не могут договориться о формулировках проекта. Основной его смысл в том, чтобы дать преимущество отечественным производителям. Торговые сети должны выделить специальное место для их товаров, а маркетплейсы обеспечить приоритетную выдачу первых 50 позиций.

Сейчас законопроект предлагает ставить на «российскую полку» товары, которые произведены в РФ компаниями без контроля иностранных лиц, за исключением предпринимателей из Беларуси. Отечественной продукцией нельзя считать ту, чей товарный знак принадлежит зарубежным лицам. В Минэкономразвития уточнили, что эти нормы конфликтуют с действующими законами. Например, в ЕАЭС используют те же декларации, что в РФ, а иностранные правообладателей с производством в России нельзя ограничивать в правах. Об этом пишут «Известия».

Против законопроекта выступала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая считает, что выделение отдельных полок может спровоцировать рост цен и закончиться пустыми прилавками в некоторых регионах.

«Для Минпромторга главное — стимулировать развитие российской промышленности потребительского сектора. По сути, этот проект помогает уровнять маркетинговые возможности отечественных и транснациональных производителей и их брендов. А потребители получат более широкий ассортимент отечественного товара», — сказали в Минпромторге.

Также там добавили, что уже подготовили свою версию проекта, которая не будет ограничивать продажу товаров зарубежного производства.

Ожидается, что проект доработают и рассмотрят в Госдуме осенью 2025 года. Депутаты предлагали создать полки для отечественных товаров еще летом 2023 года.

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