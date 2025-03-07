Министр финансов: главная задача казначейства — внедрить цифровой рубль

Чтобы сделать расчеты прозрачными и понятными, власти начнут использовать цифровые рубли в бюджетном процессе.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что сейчас ключевая задача Федерального казначейства — внедрить цифровой рубль в бюджетный процесс.

«Совместно с Центральным банком планируется реализовать эксперимент по проведению соответствующих платежей, чтобы впоследствии обеспечить использование данного инструмента в осуществлении целевого характера исполнения бюджета и прослеживаемости каждого рубля», — сказано на сайте Минфина.

Также министерство и казначейству будут особое внимание уделять госзакупкам. В 2024 году их объем превысил 10 трлн рублей. Недавно мы писали, что госкомпании потратили рекордную сумму на закупках у МСП. Отдельный мониторинг проведут в сфере гособоронзаказа, где торги должны перейти к фиксированным и понятным ценам на продукцию.

Еще в планах властей импортозаместить цифровые сервисы для закрытого контура казначейства.