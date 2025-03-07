Грузоперевозчики просят компенсировать лизинговые платежи

Проблемы с лизингом грузовых автомобилей могут привести к тому, что с рынка уйдет много добросовестных предпринимателей. Лизингодателям уже вернули больше 17 тысяч машин.

За год рынок лизинга грузовых автомобилей просел: ставки выросли на треть, а среднемесячные платежи — более чем на 50%. Перевозчики уже вернули лизингодателям 17,5 тыс. машин и просят помощи у правительства.

«В условиях снижения объемов перевозок, падения тарифов, повышения себестоимости доставки на 12% год к году, в том числе из-за роста размера лизинговых платежей — перевозчики по всей России были вынуждены приостановить закупку и эксплуатацию новой техники», — сказал президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов.

Сейчас на покупку отечественных грузовиков можно оформить льготный кредит, по которому размер авансового платежа можно снижать до 10%. На продление этой программы кабмин потратит 9,7 млрд рублей в 2025 году. Представители бизнеса отмечают, что российские авто стоят дороже китайских, а эту разницу не компенсируют субсидии.

Кроме того, после 2023 года сам процесс оформления автомобиля в лизинг стал более длительным, а фиксированная ставка, которая не зависит от ключевой, стала редкостью для перевозчиков.

«Все это может привести к уходу с рынка большого количества добросовестных игроков уже в текущем году», — сказал Вадим Филатов.

Также он добавил, что от лица ассоциации грузоперевозчиков уже подготовили предложения правительству. Бизнес простит компенсировать лизинговые платежи по договорам 2023-2024 годов. При этом субсидия не должна превышать 30% от размера платежей за отечественную технику и 50% от уплаченного НДС.