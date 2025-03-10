Есть особенности оформления счетов-фактур ИП при работе с физлицами: ключевые реквизиты

Отсутствие информации о покупателе-физическом лице не является критичным нарушением. Счет-фактура остается действительным даже при незаполненных полях, если соблюдены общие правила оформления.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

При оформлении счетов-фактур для физических лиц индивидуальным предпринимателям важно учитывать требования к реквизитам. Документ составляется в одном экземпляре и включает обязательные данные — такие как наименование продавца, ИНН, КПП (при наличии) и другие сведения, предусмотренные законодательством.

В строках 4, 6, 6а и 6б указываются ФИО, адрес и ИНН покупателя-физлица, но только при их наличии. Если какие-то данные отсутствуют, соответствующие строки остаются пустыми. Например, если физическое лицо не предоставило ИНН или адрес, эти графы не заполняются. Остальные разделы документа оформляют в стандартном порядке: наименование товаров или услуг, стоимость, налоговая ставка, сумма НДС и т. д.

Если покупатель — физлицо, не являющийся предпринимателем, то счет-фактуру можно составить в одном экземпляре, а в строках 6 «Покупатель», 6а «Адрес» и 6б «ИНН/КПП покупателя» проставлять прочерки (письмо Минфина от 08.02.2016 № 03-07-09/6171).

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