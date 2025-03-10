ФНС может получить право на оценку финансового состояния компаний

ФНС планирует получить полномочия по анализу финансово-хозяйственного состояния юридических лиц. Это позволит ведомству масштабировать сервис по проверке контрагентов, где компании могут подтвердить свою благонадежность.
Минфин в феврале 2025 года внес в правительство поправки в ФЗ «О налоговых органах». Согласно документу, ФНС будет проводить «анализ (оценку) финансово-хозяйственного состояния и деятельности юридических лиц, утверждает методики проведения такого анализа», а также начнет формировать результаты этого анализа для предоставления их компаниям, «иным лицам или неограниченному кругу лиц». Об этом пишет «Интерфакс».
Налоговики будут исследовать показатели бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, а также сведений о фактах хозяйственной деятельности. Выписки, полученные через сервис такой оценки, компании могут использовать для подтверждения своей надежности, а также для проверки потенциальных поставщиков, чтобы исключить финансовые риски.
На первом этапе начнут оценивать соответствие организации базовым критериям: это самостоятельность работы, отсутствие предпосылок к банкротству или ликвидации. Затем сервис оценивает уровень зарплаты, налоговую нагрузку, численность сотрудников, коэффициенты платежеспособности, ликвидности, рентабельность активов и т.д.
Если поправки примут, они вступят в силу через полгода после официальной публикации. За это время ФНС должна выпустить приказ, где будет описана методика проведения исследований бизнеса.
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