Минцифры упростит покупку сим-карт для иностранцев

Власти решат проблему с доступностью сим-карт для иностранцев. За один визит они смогут получить СНИЛС, создать профиль на Госуслугах и сдать биометрию. Все это нужно для того, чтобы стать абонентом.

Чтобы быстро оформить сим-карту и пользоваться услугами мобильных операторов, иностранцы могут получить СНИЛС. В Минцифры собираются оптимизировать этот процесс и подготовили для этого отдельный законопроект.

Согласно документу, центры обслуживания смогут через ЕСИА направлять информацию об иностранце в Социальный фонд для получения ими СНИЛС. Этот документ можно использовать для верификации учетной записи на Госуслугах.

Изменения позволят за один визит оформить СНИЛС, создать подтвержденный профиль на портале Госуслуги и зарегистрировать биометрию для покупки сим-карты. Об этом сказано на сайте Минцифры.

С 1 января 2025 года начали действовать поправки в закон «О связи». Иностранцы, которые хотят пользоваться мобильной связью в РФ, должны зарегистрироваться на Госуслугах и в Единой биометрической системе (ЕБС). Затем они смогут купить сим-карты, но не больше 10 штук в одни руки. Также оператор потребует от абонента идентификационный номер мобильного телефона (IMEI), чтобы сим-карту не могли переставить в другой смартфон.

Недавно мы писали, что из-за новых правил иностранцы перестали скупать сим-карты.