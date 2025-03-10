Больше 100 тысяч россиян смогут пройти бесплатное переобучение

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 07.03.2025 № 291 о программе бесплатного переобучения и дополнительного профессионального образования. Жители РФ смогут принять участие в новом национальном проекте «Кадры» и получить востребованную на рынке специальность.

«Рассчитываем, что ежегодно при поддержке государства подготовку станут проходить и смогут трудоустроиться свыше 104 тысяч человек. И наши предприятия получат востребованные и компетентные кадры», — сказал Мишустин.

Право на бесплатное переобучение будет у мужчин и женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, людей с инвалидностью, ветеранов СВО и их родственников, безработных или сотрудников под риском увольнения, а также тех, кто старше 50 лет.

Узнать о приоритетных направлениях программ обучения и подать заявку можно на портале «Работа России».

Про обучение сотрудников за счет работодателя — здесь.