В законе закрепят право отца получать пособие по временной нетрудоспособности в случае болезни ребенка

Сейчас Социальный фонд отказывает мужчинам в больничном пособии при болезни ребенка из-за того, что его супруга находится в декрете. Это хотят изменить.

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о праве отца получать пособие по уходу за больным ребенком в случае болезни матери, которая находится в декрете.

Сейчас право на получение пособия будет в случае необходимости ухода за больным членом семьи. Предполагается, что мать в декрете может самостоятельно ухаживать за больным ребенком. Однако в случае болезни матери уход за ребенком перейдет к отцу. Но в таком случае Социальный фонд отказывается выплачивать мужчине пособие по временной нетрудоспособности.

Причина в том, что семья и так получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пока мама находится в декрете.

«Полагаем, что отказ СФР в предоставлении отцу, осуществляющему уход за больным ребенком в связи с болезнью матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, пособия по временной нетрудоспособности является необоснованным и несправедливым», — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта хотят закрепить право на пособие по временной нетрудоспособности в случае необходимости ухода за больным ребенком до достижения им возраста трех лет в период болезни застрахованного лица (матери, отца, другого родственника, опекуна), находящегося в отпуске по уходу за ребенком.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.