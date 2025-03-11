Верховный суд подтвердил: опыт субподряда недостаточен для госзакупок в строительстве

При оценке заявок на капремонт заказчикам запрещено учитывать опыт субподрядчиков — к такому выводу пришли в ВС РФ.

Участник конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту дороги был отстранен от процедуры из-за несоответствия дополнительным требованиям закупки. Компания попыталась подтвердить свою квалификацию, предоставив договор субподряда, однако заказчик счел этот опыт неприменимым.

Субподрядчик, в отличие от генерального подрядчика, отвечает лишь за отдельные этапы работ, не отвечает требованиям постановления Правительства от 29.12.2021 № 2571 и не может подтвердить опыт выполнения всего комплекса обязательств по строительству или реконструкции. При этом ответственность перед заказчиком за весь объем работ несет генеральный подрядчик, даже при привлечении третьих лиц.

Суд поддержал решение об отклонении заявки, подчеркнув, что дополнительные требования к подрядчикам в рамках федерального закона 44-ФЗ должны соблюдаться не формально.

Позиция ВС РФ закреплена в определении от 20.02.2025 № 302-ЭС24-20018.