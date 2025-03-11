Банки хотят отказаться от избыточных требований систем для борьбы с мошенниками

Представители кредитных организаций просят не запрещать общение с клиентами в иностранных мессенджерах, а также не требовать вход на сайт по биометрии.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил изменить законопроект об антифроде — системе, которая позволит противодействовать мошенникам. Участники рынка считают, что не стоит запрещать общение специалистов банка с клиентами в иностранных мессенджерах.

Если вести диалог через отечественные приложения, то понадобится аутентификация через ЕСИА. Банки считают, что невозможно перевести всех пользователей из привычных им мессенджеров в другие. Поэтому НСФР предлагает запретить ими пользоваться «только в части совершения юридически значимых действий (подписание договоров, направление согласий и т. п.) и передачи банковской тайны». Об этом пишет «Коммерсант».

Кроме того, избыточным будет требование создать для клиентов возможность входить на сайт банка через Единую биометрическую систему (ЕБС).

«Это фактическая блокировка дистанционного обслуживания для 97% граждан, поэтому норму об обязательной биоаутентификации правильнее просто исключить», — заявил глава НСФР Андрей Емелин.

Банкиры сомневаются в том, что ЕБС сможет без сбоев выполнять те задачи, которыми ее хотят нагрузить. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что у банков уже хорошо отлажены процедуры аутентификации в приложениях. Биометрия могла бы пригодиться с быстрым восстановлением доступа или при открытии банковских счетов.

Согласно законопроекту, ГИС «Антифишинг» начнет работать с 1 сентября 2025 года, а ГИС «Антифрод» — с 1 января 2026 года.