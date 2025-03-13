Топ ошибок при заключении договоров с самозанятыми и ИП

Заключение договоров с плательщиками налога на профессиональный доход и предпринимателями априори несет повышенные налоговые риски доначислений и/или переквалификации отношений сторон.

На VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» Станислав Васильев — налоговый консультант ООО «Правовой эксперт», 16 лет опыта работы в налогообложении, методолог, более 8 лет работы в ЦА ФНС (Управление досудебного урегулирования налоговых споров, замначальника отдела) привел самые распространенные ошибки при заключении договоров с самозанятыми и ИП:

Трудовая терминология в договоре — работник, работодатель, работа, зарплата, соц. выплаты, график работы, рабочее место, использование инвентаря, помещений и др.

Отсутствие обязанности по составлению акта оказанных услуг/работ, выдаче чека и ответственности за его невыдачу.

Несоответствие формулировок в платежном поручении, чеке, акте оказанных услуг/работ фактическому предмету договора и осуществляемой деятельности самозанятого.

Регулярность выплат вне связи с результатом оказанных услуг/работ.

Отсутствие подробного описания оказываемых услуг/работ и (или) конечного результата.

Неинформирование об утрате права на НПД.

Не указан статус плательщика НПД либо ИП.

Систематический характер заключаемых договоров.

Обязанности по договору с ИП или СМЗ аналогичны ранее выполняемым либо текущим в качестве работника заказчика.

Несоразмерность стоимости услуг ИП полученному финансовому результату.

Подключайтесь к онлайн-трансляции конференции!