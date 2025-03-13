Самозанятые

Топ ошибок при заключении договоров с самозанятыми и ИП

Заключение договоров с плательщиками налога на профессиональный доход и предпринимателями априори несет повышенные налоговые риски доначислений и/или переквалификации отношений сторон.
Топ ошибок при заключении договоров с самозанятыми и ИП

На VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» Станислав Васильев — налоговый консультант ООО «Правовой эксперт», 16 лет опыта работы в налогообложении, методолог, более 8 лет работы в ЦА ФНС (Управление досудебного урегулирования налоговых споров, замначальника отдела) привел самые распространенные ошибки при заключении договоров с самозанятыми и ИП:

  • Трудовая терминология в договоре — работник, работодатель, работа, зарплата, соц. выплаты,

    график работы, рабочее место, использование инвентаря, помещений и др.

  • Отсутствие обязанности по составлению акта оказанных услуг/работ, выдаче

    чека и ответственности за его невыдачу.

  • Несоответствие формулировок в платежном поручении, чеке, акте оказанных

    услуг/работ фактическому предмету договора и осуществляемой деятельности

    самозанятого.

  • Регулярность выплат вне связи с результатом оказанных услуг/работ.

  • Отсутствие подробного описания оказываемых услуг/работ и (или) конечного результата.

  • Неинформирование об утрате права на НПД.

  • Не указан статус плательщика НПД либо ИП.

  • Систематический характер заключаемых договоров.

  • Обязанности по договору с ИП или СМЗ аналогичны ранее выполняемым либо текущим

    в качестве работника заказчика.

  • Несоразмерность стоимости услуг ИП полученному финансовому результату.

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