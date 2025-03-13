Топ ошибок при заключении договоров с самозанятыми и ИП

На VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» Станислав Васильев — налоговый консультант ООО «Правовой эксперт», 16 лет опыта работы в налогообложении, методолог, более 8 лет работы в ЦА ФНС (Управление досудебного урегулирования налоговых споров, замначальника отдела) привел самые распространенные ошибки при заключении договоров с самозанятыми и ИП:
Трудовая терминология в договоре — работник, работодатель, работа, зарплата, соц. выплаты,
график работы, рабочее место, использование инвентаря, помещений и др.
Отсутствие обязанности по составлению акта оказанных услуг/работ, выдаче
чека и ответственности за его невыдачу.
Несоответствие формулировок в платежном поручении, чеке, акте оказанных
услуг/работ фактическому предмету договора и осуществляемой деятельности
самозанятого.
Регулярность выплат вне связи с результатом оказанных услуг/работ.
Отсутствие подробного описания оказываемых услуг/работ и (или) конечного результата.
Неинформирование об утрате права на НПД.
Не указан статус плательщика НПД либо ИП.
Систематический характер заключаемых договоров.
Обязанности по договору с ИП или СМЗ аналогичны ранее выполняемым либо текущим
в качестве работника заказчика.
Несоразмерность стоимости услуг ИП полученному финансовому результату.
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