Минфин объяснил, можно ли учесть расходы за период простоя

Бизнес может учесть в базе по налогу на прибыль расходы, связанные в простоем. Они пойдут во внереализационные расходы.

Если компании пришлось приостановить работу из-за того, что ввели режим чрезвычайной ситуации, то она может учесть в базе по налогу на прибыль расходы, связанные с простоем. Так считает Минфин в письме от 12.02.2025 № 03-03-06/1/12403.

Согласно ст. 265 НК, к внереализационным расходам относятся потери бизнеса от простоя как по внутренним производственным причинам, так и по внешним.

«Временное приостановление деятельности само по себе не свидетельствует о несоответствии расходов, осуществленных в период такого приостановления, признакам, установленным статьей 252 НК», — сказано в письме Минфина.

Если компания была вынуждена приостановить работу после введения режима ЧС, то затраты по простою можно отразить в составе внереализационных расходов.