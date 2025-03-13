Работодатель проиграл спор о премии из-за изменений локальных актов после увольнения сотрудника

Специалист, уволенный по соглашению сторон, обратился в суд, так как не получил годовую премию. Он указал, что по прежним внутренним правилам право на выплату сохранялось за теми, кто отработал полный год, даже если увольнение произошло до решения о премировании.
Работодатель отказался платить, ссылаясь на новое положение об оплате труда, принятое после расторжения договора. Документ предусматривал премию только при ее упоминании в трудовом договоре или соглашении сторон.
Суды трех инстанций встали на сторону сотрудника. Они подчеркнули: право на премию не может регулироваться локальным актом, принятым после увольнения.
С расторжением трудового договора прекращаются взаимные права и обязанности, поэтому применять новые нормы к бывшему работнику незаконно.
Компанию обязали выплатить годовое поощрение.
Решение закреплено в определении 6-го КСОЮ от 30.01.2025 № 88-142/2025.
Научим грамотно составлять локальные нормативные акты, оформлять пособия и рассчитывать выплаты на новом курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи». В программе более 200 уроков и 150+ шаблонов, которые помогут вам работать по новым правилам. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 14 900 рублей вместо
33 000 рублей. Старт потока 15 марта.
Начать дискуссию