Работодатель проиграл спор о премии из-за изменений локальных актов после увольнения сотрудника

Суды обязали компанию выплатить годовую премию сотруднику, уволенному до принятия новых правил о премировании, поскольку право на поощрение определяется правилами, действовавшими на момент увольнения.

Специалист, уволенный по соглашению сторон, обратился в суд, так как не получил годовую премию. Он указал, что по прежним внутренним правилам право на выплату сохранялось за теми, кто отработал полный год, даже если увольнение произошло до решения о премировании.

Работодатель отказался платить, ссылаясь на новое положение об оплате труда, принятое после расторжения договора. Документ предусматривал премию только при ее упоминании в трудовом договоре или соглашении сторон.

Суды трех инстанций встали на сторону сотрудника. Они подчеркнули: право на премию не может регулироваться локальным актом, принятым после увольнения.

С расторжением трудового договора прекращаются взаимные права и обязанности, поэтому применять новые нормы к бывшему работнику незаконно.

Компанию обязали выплатить годовое поощрение.

Решение закреплено в определении 6-го КСОЮ от 30.01.2025 № 88-142/2025.