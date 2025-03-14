УСН не освобождает от раздельного учета и обязанности указывать ИГК в цепочке ГОЗ

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» бухгалтер из компании на УСН столкнулась с требованием покупателя указать в документах идентификатор госконтракта (ИГК).
Читатели сообщества подтвердили, что контрагенты нередко запрашивают ИГК постфактум — уже после отгрузки товаров или оказания услуг. И ситуация осложняется необходимостью вести раздельный учет затрат.
Компании, входящие в цепочку исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ), обязаны указывать ИГК в документах, даже если не являются прямыми участниками договора. Это требование распространяется на всех исполнителей, включая субподрядчиков, и закреплено в законе от 29.12.2012 № 275-ФЗ и постановлении Правительства от 19.01.1998 № 47.
Раздельный учет затрат обязателен для всех юрлиц, участвующих в кооперации по ГОЗ, независимо от их уровня в цепочке и применяемой системы налогообложения.
Это касается как головных исполнителей, так и субподрядчиков второго или третьего уровня. Игнорирование требования может привести к проверкам контролирующих органов: в практике уже есть случаи запросов документов по раздельному учету от прокуратуры.
«Если компания не была уведомлена письменно об ИГК при заключении договора, требовать указание идентификатора незаконно», — отмечают участники сообщества.
При этом игнорирование запросов может повлечь проверки: известны случаи, когда прокуратура запрашивала документы по раздельному учету у компаний, не подозревавших о своем участии в цепочке ГОЗ.
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