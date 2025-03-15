МВД: «сдача аккаунта в аренду – билет в мир киберпреступности». Полиция придет к его формальному владельцу

Сегодня в сети можно встретить многочисленные предложения сдать свой аккаунт в мессенджерах в аренду за вознаграждение. Это очередной способ «легкого» заработка, который может привести к серьезным последствиям, предупреждает киберполиция МВД.

Принимаемыми законодательными и правоохранительными мерами работа иностранных кол-центров осложняется. Так, за прошлый год полицией изъято порядка двух тысяч сим-банков и 2 млн сим-карт, участвовавших в мошеннической деятельности.

Со вступлением в силу в начале 2025 года нового законодательства Роскомнадзор заблокировал около 9,5 млн сим-карт, принадлежащих иностранцам. Ограничения количества сим-карт, доступных одному пользователю, также оказывает положительное влияние.

Стараясь сохранить трафик, мошенники развернули массовое приобретение или аренду аккаунтов в мессенджерах, предупреждает МВД. Их целевой аудиторией становятся дети и подростки, для которых выплачиваемое вознаграждение может показаться значительным.

Злоумышленники вовлекают молодежь в тематических каналах, в чатах онлайн-игр, в сообществах, распространяющих информацию о популярных блогерах или мероприятиях, и уверяют, что аренда аккаунта – это «серый» или даже легальный способ заработка.

Самый молодой установленный участник данной схемы – 10-летний Н., предоставивший свой аккаунт кол-центру за 1,5 тыс. рублей.

МВД: важно понимать, что через арендованные аккаунты обманывают людей, шантажируют, вербуют участников запрещенных организаций и даже организуют террористическую деятельность.

Если аккаунт был использован для уголовных преступлений, значит, в первую очередь полиция придет к его формальному владельцу. Сдавший его в аренду рискует оказаться соучастником. В зависимости от тяжести деяния возможно реальное лишение свободы.