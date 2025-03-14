Российские посредники стали налоговыми агентами по НДС для белорусских продавцов

С 1 января 2025 года российские посредники, работающие с белорусскими компаниями, обязаны уплачивать НДС при реализации в РФ товаров физическим лицам через электронные площадки. Это касается договоров комиссии, агентских соглашений и других посреднических схем.

Для иностранных электронных площадок, включая белорусские, установлен срок уплаты НДС — не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Российские площадки должны перечислять НДС и подавать декларации в общем порядке, предусмотренном ста. 174 НК.

Если товар ввозится в РФ по посредническому договору с белорусским поставщиком и продается физическим лицам через российскую площадку, НДС обязан уплатить посредник — не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товара на учет. При дальнейшей продаже юрлицам и ИП обязанность по налогу переходит к ним.

Минфин в письме от 26.12.2024 № 03-07-13/131601 подтвердил, что изменения не затрагивают компании, признаваемые налоговыми агентами по статье 174.3 НК. Речь о случаях, когда иностранные площадки или их российские аналоги выступают посредниками для хозяйствующих субъектов из стран ЕАЭС.