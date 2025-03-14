Компании возвращают ежеквартальные и ежемесячные премии

Чаще всего ежемесячные премии назначают рабочим и вспомогательному персоналу, тогда как специалистов вознаграждают после выполнения сложных задач.

Предприниматели начали возвращать практику материального поощрения сотрудников в течение года. В последнее время руководители стали отходить от годового премирования, предпочитая более высокую периодичность выплат. Например, раз в месяц или в квартал.

Сейчас ежемесячные бонусы рабочим и вспомогательному персоналу выплачивают в 53% компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании «Б1».

«По сравнению с 2023 годом на 8 п.п. сократилось количество компаний, применяющих годовую периодичность премирования (2024 год — 65% компаний, 2023 год — 73%), при росте популярности ежеквартального премирования», — сказала директор группы консультирования по управлению персоналом «Б1» Дарина Соколова.

Специалистам каждый месяц платят премии в 32% организаций, управленцам среднего звена — в 27%, а топ-менеджерам — в 13%. Для таких сотрудников наиболее популярна полугодовая периодичность выплаты премий. Чем выше уровень квалификации, тем более отдаленный горизонт планирования у сотрудника, он выполняет сложные, комплексные задачи, за которые и платят премии.

«Для линейного менеджмента и специалистов премирование с ежегодного чаще становится поквартальным по итогам выполнения операционных показателей. Среди рабочего персонала некоторые предприятия вводят еженедельное премирование с учетом результатов выполнения сменных заданий», — объяснила партнер «Экопси Консалтинг» Алина Уварова.

Также рост периодичности выплаты премий отражает желание компаний контролировать фиксированные затраты, такие как гарантированный оклад. Это поможет справиться с волатильностью рынка и лучше предсказать финансовый результат бизнеса.

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