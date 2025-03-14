IT-бизнес просит господдержку, если в РФ вернутся зарубежные компании

Чтобы иностранные компании получили доступ на российский рынок, им будет нужно отказаться от претензий за нарушение интеллектуальных прав во время санкций.

Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) предложила премьер-министру Михаилу Мишустину поддержать российские IT-компании в условиях возможного возвращения зарубежных брендов.

Представители бизнеса хотят ввести таможенные пошлины в размере 30% на импортную продукцию и электронное оборудование, запретить зарубежным брендам участвовать в госзакупках. Иностранные организации будут должны соответствовать требованиями «санкционной устойчивости» — подписать соглашение о неподчинении санкциям, осуждать санкции и отказаться от любых претензий за нарушение прав интеллектуальной собственности в санкционный период. Об этом пишет РБК.

Также Ассоциация предлагает особым образом маркировать продукцию компаний, которые подчинялись санкциям, и лишить зарубежных производителей исключительного права определять каналы поставок своей продукции в РФ.