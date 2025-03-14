Лимиты микрозаймов для ИП и самозанятых остаются в силе

МФО обязаны придерживаться установленных законом ограничений при выдаче микрозаймов ИП и самозанятым. Для ИП максимальная сумма основного долга не может превышать 5 млн руб., для физических лиц, включая самозанятых, — 500 тыс. рублей.

При этом микрофинансовые организации (МФО) сохраняют право заключать с предпринимателями иные договоры займа, обеспеченные ипотекой жилого помещения. Если средства направлены на ведение бизнеса, такие кредиты не подпадают под ограничения по сумме.

В письме ЦБ от 05.02.2025 № 44-10/765 подчеркивается: ограничение в 5 млн рублей для ИП и 500 тыс. рублей для самозанятых действует только для микрозаймов. Кредиты под залог жилья, предназначенные для предпринимательской деятельности, могут выдаваться без учета этих лимитов. Однако если заемщик — физлицо, не ведущее бизнес, МФО не вправе требовать залог жилья. За исключением случаев, когда учредитель МФО — государство или муниципалитет.

Регулятор также отметил, что соблюдение требований будет проверяться в каждом конкретном случае. МФО должны учитывать цели займа и характер обеспечения при оформлении договоров.