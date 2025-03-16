ЦБ определил алгоритм оценки долговой нагрузки при увеличении платежей по кредиту

При увеличении среднемесячного платежа по потребительскому займу (кредиту) микрофинансовые организации (МФО) должны ориентироваться на предыдущие значения, рассчитанные в рамках обязательных процедур. Это исключает учет изменений, связанных с просрочками или льготными периодами.

МФО обязаны пересчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика при увеличении среднемесячного платежа (СП) по потребительским займам. Основанием для расчета служит сравнение новой величины СП с последним актуальным значением, определенным при наступлении событий, требующих пересчета кредитной истории.

По действующему законодательству, МФО рассчитывают СП при изменении условий договора, включая пролонгацию займа или возникновение просрочки. Однако обязанность пересчитывать ПДН возникает только в случае, если новый СП превышает значение, зафиксированное после предыдущего расчета. Например, при повышении после пролонгации договора платежа со 100 до 120 рублей МФО обязана обновить ПДН.

В письме от 24.02.2025 № 35-4-1/235 ЦБ указал, что автоматическое увеличение СП из-за просроченной задолженности не требует пересчета ПДН. Регулятор подчеркнул, что изменения, связанные с льготными периодами или корректировкой сроков погашения, также не влекут обязанность обновления показателя, если они не приводят к росту платежа относительно последнего актуального значения.