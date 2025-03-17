При переходе на УСН не всегда надо восстанавливать НДС по основным средствам

В зависимости от наличия или отсутствия освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость применяются разные правовые положения.
Если переход на УСН сопровождается освобождением от обязанностей по исчислению и уплате НДС, восстановление налога регулирует п. 8 ст. 145 НК.
В случаях, когда компания не имеет оснований для такого освобождения, следует ориентироваться на статьи 170 и 171 НК.
Соответствующие разъяснения содержатся в письме Минфина от 22.01.2025 № 03-07-11/4819.
Напомним, если с момента ввода ОС в эксплуатацию прошло 10 лет, то восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на УСН не надо, разъясняет Минфин.
Восстановление НДС с ОС мы разбирали тут.
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