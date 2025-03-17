При переходе на УСН не всегда надо восстанавливать НДС по основным средствам

Компании, перешедшие с 2025 года на УСН, должны учитывать требования по восстановлению НДС, ранее принятого к вычету. Это касается объектов недвижимости, которые не были полностью амортизированы к моменту смены налогового режима.

В зависимости от наличия или отсутствия освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость применяются разные правовые положения.

Если переход на УСН сопровождается освобождением от обязанностей по исчислению и уплате НДС, восстановление налога регулирует п. 8 ст. 145 НК.

В случаях, когда компания не имеет оснований для такого освобождения, следует ориентироваться на статьи 170 и 171 НК.

Соответствующие разъяснения содержатся в письме Минфина от 22.01.2025 № 03-07-11/4819.

Напомним, если с момента ввода ОС в эксплуатацию прошло 10 лет, то восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на УСН не надо, разъясняет Минфин.

Восстановление НДС с ОС мы разбирали тут.