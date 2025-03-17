Минфин подтвердил освобождение трудовых компенсаций от налога и взносов

Согласно ст. 217 НК, такие выплаты освобождены от налогообложения, если их размер соответствует установленным нормативам. Аналогичные положения для страховых взносов содержит в п. 2 ст. 422 НК. Компенсации, предусмотренные законами или решениями органов власти, не включаются в базу для начисления взносов.
В письме Минфина от 24.12.2024 № 03-04-06/130804 подчеркивается, что указанные положения применяются только к выплатам, напрямую связанным с трудовой деятельностью.
Например, к возмещению затрат на переезд, использование личного транспорта в рабочих целях или повышенных расходов в особых условиях.
Отдельно отмечено, что оплата работодателем услуг или товаров для сотрудников (коммунальных платежей, питания, обучения, отдыха) не считается доходом в натуральной форме, если идет не в их личных интересах. Это регулирует п. 2 ст. 211 НК.
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