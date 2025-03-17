Банки предложили доработать реформу банкротства юридических лиц

Ассоциация банков России (АБР) настаивает на корректировке предложенной Минэкономразвития реформы банкротства, указывая на риски нестабильности реестра требований и расширения полномочий ФНС.

АБР выступила с критикой отдельных положений реформы института банкротства юридических лиц, разработанной Минэкономразвития.

Как сообщают «Ведомости», предложено скорректировать нормы для создания более сбалансированной системы.

Одним из спорных вопросов стало право голоса для кредиторов по текущим платежам — обязательствам, возникшим после подачи заявления о несостоятельности. Сейчас голосовать на собраниях могут только те, чьи требования включены судом в реестр: компании, ИП и органы власти. В АБР считают, что текущие обязательства «непостоянны», а их включение в реестр сделает его состав «нестабильным». Это, по мнению ассоциации, способно привести к ошибкам, оспариванию решений и задержкам процедур.

Также банки не поддерживают предложение расширить право ФНС на арестный залог — запрет на распоряжение имуществом должника в качестве обеспечения обязательств.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2021 году, но до настоящего момента не рассмотрен даже в первом чтении.