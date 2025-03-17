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Санкции 2022-2025

С 17 марта заработали санкции ЕС, ограничивающие доступ 11 российских банков к международным расчетам

11 российских банков и две небанковские кредитные организации с 17 марта отключены от международной системы SWIFT. Это решение стало частью 16-го пакета санкций Евросоюза, направленного на ключевые элементы финансовой системы России.

В конце февраля ЕС утвердил новый пакет ограничений, включающий как экономические меры, так и персональные санкции. В заявлении Еврокомиссии подчеркнули, что запрет на доступ к SWIFT коснулся организаций, играющих значимую роль в российском финансовом секторе.

В список попали банки «Ак Барс», «Уралсиб», «Синара», банк «Точка», НРБанк, Росэксимбанк, Примсоцбанк, ББР Банк, Кузнецкбизнесбанк, Кубань Кредит Банк, Мир Бизнес Банк, а также НКО «Платежный конструктор» и «Петербургский расчетный центр».

Отключение от SWIFT может осложнить проведение международных расчетов для этих организаций. Как сообщает РБК, без доступа к системе банки не смогут делать платежи даже через дружественные зарубежные институты.

Егор Зинченко
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