Дистанционных сотрудников включают в расчет численности для АУСН

Право на АвтоУСН теряется при превышении лимита численности работников, включая дистанционных.

Представители бизнеса вправе использовать этот спецрежим при средней численности работников не более 5 человек за налоговый период. Средняя численность включает:

среднесписочную численность работников;

среднюю численность внешних совместителей;

среднюю численность выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции распространяется действие трудового законодательства, поэтому при расчете средней численности для определения права применять АУСН учитываются в том числе сотрудники, работающие дистанционно.

УФНС напоминает, что при нарушении ограничения по численности налогоплательщик утрачивает право на применение АУСН с начала календарного месяца, в котором допущено данное несоответствие.

Ранее мы сообщали, что ТПП хочет разрешить применять АУСН компаниям с обособленными подразделениями.