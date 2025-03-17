Киберполиция МВД предупредила: обещания мгновенного обогащения и искусственная срочность — маркеры мошеннических схем

Финансовые мошенники все чаще используют психологические приемы, чтобы заставить жертв действовать импульсивно. Среди главных методов — создание иллюзии эксклюзивности, гарантии сверхдоходов и давление срочности.
Один из распространенных сценариев — предложения «только для избранных», которые маскируют отсутствие реальной ценности проекта. Аферисты также активно эксплуатируют миф о «безрисковых инвестициях», хотя даже легальные инструменты, такие как акции или облигации, не исключают потерь.
Еще один маркер обмана — ограничение по времени: фразы «только сегодня» или «последние места» призваны заглушить рациональное мышление.
Для убедительности мошенники демонстрируют поддельные графики роста доходов, созданные в простых редакторах, а также привлекают лжеэкспертов с фиктивными регалиями. Отзывы на их платформах часто оказываются сгенерированными или анонимными.
В ведомстве отметили, что перед вложением средств необходимо проверить три аспекта:
наличие регулирующего органа у проекта;
официальную документацию;
подтвержденные активы.
«Если хотя бы один пункт вызывает сомнения — это повод отказаться от инвестиций», — подчеркнули в МВД.
Начать дискуссию