Киберполиция МВД предупредила: обещания мгновенного обогащения и искусственная срочность — маркеры мошеннических схем

МВД рассказало о наиболее распространенных психологических и маркетинговых уловках мошенников, которые используют схемы с «инвестициями». Чаще всего они стараются «отключить логику» у своих жертв.

Финансовые мошенники все чаще используют психологические приемы, чтобы заставить жертв действовать импульсивно. Среди главных методов — создание иллюзии эксклюзивности, гарантии сверхдоходов и давление срочности.

Один из распространенных сценариев — предложения «только для избранных», которые маскируют отсутствие реальной ценности проекта. Аферисты также активно эксплуатируют миф о «безрисковых инвестициях», хотя даже легальные инструменты, такие как акции или облигации, не исключают потерь.

Еще один маркер обмана — ограничение по времени: фразы «только сегодня» или «последние места» призваны заглушить рациональное мышление.

Для убедительности мошенники демонстрируют поддельные графики роста доходов, созданные в простых редакторах, а также привлекают лжеэкспертов с фиктивными регалиями. Отзывы на их платформах часто оказываются сгенерированными или анонимными.

В ведомстве отметили, что перед вложением средств необходимо проверить три аспекта:

наличие регулирующего органа у проекта;

официальную документацию;

подтвержденные активы.

«Если хотя бы один пункт вызывает сомнения — это повод отказаться от инвестиций», — подчеркнули в МВД.