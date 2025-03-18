Госдума отказалась перераспределять НДФЛ с дивидендов в пользу регионов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал отклонить законопроект, предлагающий зачислять НДФЛ с дивидендов и процентов по облигациям по месту регистрации получателей доходов. Сейчас налог поступает в бюджет по месту учета налоговых агентов.

Инициатива депутатов от КПРФ Михаила Матвеева и Олега Михайлова, внесенная в январе 2024 года, предполагала обязать брокеров, депозитарии и доверительных управляющих перечислять удержанный НДФЛ в регионы проживания граждан. Авторы указывали, что текущая система концентрирует поступления в Москве и Санкт-Петербурге, где зарегистрированы крупнейшие компании, и предлагали усилить финансовую базу субъектов РФ.

В заключении комитета ГД подчеркнуто, что предлагаемые изменения усложнят администрирование: место жительства граждан может меняться в течение года, что повысит риск ошибок в реквизитах и недоимок. Также отметили, что Бюджетный кодекс уже регулирует распределение НДФЛ между бюджетами через казначейские счета.

Счетная палата поддержала позицию комитета, заявив, что проблему неравенства регионов эффективнее решать межбюджетными трансфертами, а не реформой налогообложения.