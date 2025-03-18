🏢 Готовится закон против подделки протоколов собраний собственников квартир

Об этом заявила зампред комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. По ее словам, подделка протоколов приобрела характер эпидемии.

«У меня был первый заход в 2022 году. Я вносила в Думу большой законопроект, направленный против подделки протоколов. К сожалению, пришлось его отозвать из-за негативной позиции правительства. Но сейчас я вижу, что если не правительство, то Минстрой свою позицию меняют. Они говорят: “да, нам все-таки надо усиливать роль ГЖИ в проверке этих протоколов”. Ну что это такое?! Орган жилнадзора, которому приносят протоколы на хранение, не проверяет их, не смотрит, не реагирует на обращения граждан», — сказала депутат.

Она отметила, что не все жилищные инспекции так действуют. Они обращаются в суды, проводят проверки, но при этом такая обязанность у них не прописана.