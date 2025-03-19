📅 Если больничный и командировка в один день, лучше уточниться с СФР

Оформление дня, в котором совпадают закрытие больничного и начало командировки, требует согласования с сотрудником и внесения изменений в отчетность.

Сотрудник, находившийся на больничном до 14 марта, в день его закрытия отправился в командировку. Такая ситуация ставит перед бухгалтером два ключевых вопроса: как отразить этот день в табеле и правильно рассчитать зарплату.

По мнению участников обсуждения в нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера», необходимо связаться с СФР для уточнения возможности внесения изменений в ранее отправленные данные.

Если отчет по командировке еще не передан на оплату, даты можно скорректировать. Для этого потребуется заявление от сотрудника, подтверждающее его согласие считать день рабочим, а также издание соответствующего приказа.

Также рекомендуют обратить внимание на оформление командировочных расходов. Билеты и суточные за 14 марта должны быть учтены в расходах компании, даже если день частично совпадает с больничным. В табеле такой день предлагают отмечать как отработанный, но окончательное решение зависит от согласования с СФР и документального подтверждения статуса сотрудника.

В схожих случаях некоторые организации используют отгулы для корректировки рабочего времени. Однако при совпадении командировки и больничного такой вариант требует дополнительного согласования.